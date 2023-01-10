لجنة الضرائب تعلن الإضراب المفتوح لإقالة الأمين العام

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة مطالب العاملين بديوان الضرائب الإضراب المفتوح عن العمل إلى حين تحقيق مطالبها بإقالة الأمين العام، متهمة إياه، في بيان أمس، باستهداف أبناء الديوان على خلفية تنقلات لأعضائها، وقالت: “اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن من يعمل ضد العاملين هو الأمين العام نفسه، مستهدفاً الشرفاء من أبناء الديوان ساعياً لزعزعة وحدتهم”.

واعتبر البيان أن استهداف أعضاء اللجنة حرب أوقد شرارتها الأمين العام لديوان الضرائب، وأضاف البيان متوعداً الأمين العام: “نعدك بأنها لن تنطفئ ما لم تغادر الديوان غير مأسوف عليك”. وتابع: “هيهات فإن زمن الخوف ولى بغير رجعة، وإنا نظنك تقرأ من نفس الكتاب القديم الذي أورد غيرك موارد الهلاك”.

ودعا البيان من وصفهم بالزملاء إلى التكاتف والجد، وقال: “استعدوا لما هو آتٍ، فإن سيف النقل قد طال زملاء ظنوا أنهم آمنون، وأتاهم الأمين العام على حين غرة، وسيكون ذلك مصير الجميع إذا استكنتم إلى هذا المصير”.