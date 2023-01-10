ترتيبات في بورتسودان بشأن أزمة المياه

الخرطوم: السوداني

أمنّ وزير الريّ والموارد المائية، ضو البيت عبد الرحمن، ووالي البحر الأحمر، علي أدروب، على أهمية تأهيل الشبكة الداخلية للمدينة.

وبحث وزير الريّ والموارد المائية، ضو البيت عبد الرحمن منصور، مع والي ولاية البحر الأحمر، علي أدروب أمس، مشكلة مياه بورتسودان والحلول الإسعافية العاجلة والحل الجذري لتوصيل مياه الشرب من النيل للولاية. وأبان وزير الريّ والموارد المائية، أنّ الدراسات رفعت للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، مشدّداً على أهمية تأهيل الآبار والخطوط الناقلة للمياه من خور أربعات وإنشاء محطات تحلية جديدة.