الاتفاق الإطاري.. (الشوف بعيون الشعب)

بعد حوالي (15) شهراً من قرارات إصلاح المسار يعود “نفس الناس” للاجتماع داخل قاعة الصداقة بحثاً عن إصلاح ما سبق أن خربوه ذات صباح. “المكون العسكري العسكري ومركزي الحرية والتغيير” في كلاكيت جديد بحثاً عن التوافق، وهذه المرة تحت عنوان كبير اسمه العودة للعملية السياسية التي وصلت لمرحلتها النهائية في احتفال تدشين مرحلة ما قبل توقيع الاتفاق، وفي حضور “المسهلين” الدوليين تم تكرار نفس الوعود، وذات الكلمات، قال العسكر إنهم سيعودون لثكناتهم، ويبنون جيشاً موحداً غير مشغول بالعمل السياسي، بينما تعهد المدنيون بتفكيك بنية النظام السابق وتحقيق غايات وأهداف الثورة والتوافق على حكومة توفر الحياة الكريمة للشعب في مرحلة الانتقال، وتوفر مقومات الوصول لصناديق الاقتراع عند نهاية الفترة.

الخرطوم: الزين عثمان

1

في القاعة تدشين جديد لـ “صداقة” وعهد جديد، بينما يتمدد السؤال في مساحات أخرى من البلاد مترامية الأطراف، كيف يبدو الإطاري الذي لم يكتمل بعد في عيون الشعب والشارع؟ كيف ينظر الناس للتوافق بين قوى الحرية والتغيير المحسوبة على الثورة والقوى المنقلبة عليها؟ يقوب مقرر لجنة تفكيك التمكين المجمدة، القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، وجدي صالح، الذي يطلق عليه شعبياً “صامولة” ــ في إشارة لدوره في تفكيك بنية النظام المخلوع، يقول: “لن نشارك في أي سلطة بخلاف سلطة الشعب، ولن نشرعن الانقلاب، بل نعمل مع بنات وأبناء شعبنا على بناء جبهة شعبية واسعة لإسقاطه”، ويكمل صالح: “نواصل في نضالنا السلمي وبكل وسائله وصولاً للإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل حتى إسقاط الانقلاب”، كان وجدي من منصته الحزبية يعبر عن رؤية مجموعة للاتفاق الإطاري قيد التأسيس.

2

لكن ما يبدو مهماً في تحديد مستقبل الاتفاق هو رؤية لجان المقاومة وشباب الثورة حوله، وبالطبع رؤية المجموعات الناشطة في المقاومة مثل منصة “غاضبون بلا حدود” وللمفارقة أنه وبالتزامن مع بدء الورش الخاصة بالقضايا التي تحتاج لحسم، وعلى راسها قضية تفكيك تمكين النظام السابق التي انطلقت في قاعة الصداقة بالأمس، كانت لجان المقاومة الأمدرمانية تستعيد ذاكرة مواكبها، وتخرج نحو الشوارع متجهة إلى البرلمان، محملة بذات الشعارات الديسمبرية، ومؤكدة أنه لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية، وبالطبع لا قبول بوجود من انقلبوا على الثورة، ووجهوا رصاصاتهم نحو قلوب الثوار، في مستقبل البلاد، وأن العسكر للثكنات والجنجويد ينحل. يقول بهاء الدين عثمان ــ أحد الشباب الناشطين في الخروج للشوارع، تعليقاً على التوقيع على الاتفاق لـ(السوداني): “لا يوجد شخص عاقل يمكنه أن يرفض التوافق والحلول السلمية للقضايا السياسية، لكن العقلانية نفسها تتطلب ألا نعيد ذات الأفعال وننتظر نتائج مختلفة، بالنسبة لي لا أرى فيما يحدث سوى إعادة للسيناريوهات القديمة؛ لذلك أرفضها”.

3

على مقربة من بوابة جامعة الخرطوم لم يجد طلابها أمامهم من خيار غير إغلاق الشارع الرئيسي بالمتاريس، فعلوا ذلك احتجاجاً على قرارات إدارة الجامعة بزيادة الرسوم الدراسية، بل إن كلية الطب بجامعة الخرطوم قامت بطرد طلاب الفصل الأول في الكلية من داخل القاعات؛ بسبب عدم دفعهم لرسوم التسجيل التي اعترض الطلاب عليها؛ بسبب ارتفاع قيمتها في ظل الواقع الاقتصادي المتردي في البلاد .

وحين طرحت السؤال حول الاتفاق الجديد على أحد طلاب الجامعة رد بغضب: “يعني أنت ما عايش معانا الواقع؟” ومن ثم أكمل: “ما يتم من اتفاقيات ومن محاصصات في السودان دائماً ما يكون الشعب في أخر سلم أولوياته، بالنسبة لنا كطلاب لن يغير الاتفاق الجديد من الواقع شيئاً طالما أن ذات الشخوص ونفس السياسات هي ما يتم تبنيها، كما أن عملية الاتفاقيات السياسية دون الوعي بمطلوبات الشارع وحاجياته الرئيسية يجعلها بلا قيمة بالنسبة للشاب فإن حالة الفراغ الراهن دفع فاتورتها الشعب السوداني بقطاعاته المختلفة، لكن يجب ألا يملأ هذا الفراغ بسياسات تزيد من حدة المعاناة، ولا تعالجها معالجة جذرية”.

4

يقول الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان، بزعامة عبد الواحد نور، محمد النير، إن هذه الاتفاقيات والتسويات ستفشل لأنها لا تخاطب جذور الأزمة بشكل سليم، وقد صُممت لمخاطبة قضايا أشخاص وأطماع القوى الصفوية السلطوية، وجميعها انتهت بمحاصصات ووظائف وامتيازات، ولم تنعكس على حياة المواطنين، ورفاهيتهم، ومعاشهم وعلاجهم وتعليم أبنائهم، بل كانت وبالاً عليهم، إذ إرهقت كاهلهم بالضرائب والجبايات لسد العجز في الموازنة التي تفشل في إشباع نهم المستوزرين الجدد والقدامى..!!. حسناً ما يقول به الناطق بلسان حركة الرجل الرافض لكل ما يجري سرعان ما يتم تأكيده على مستوى الشارع السوداني الذي يعاني من موجة غلاء طاحن واحتجاجات عمالية على ضعف المرتبات، مع تأكيدات من وزير المالية على عدم وجود زيادات جديدة في المرتبات بالنسبة للموظفين، حيث ينخرط المعلمون في إضراب في القطاع الحكومي، ويغلقون المدارس منذ فترة تبدو مهدداً للعام الدراسي برمته وسط سيادة حالة من اللا مبالاة بالنسبة للسلطات الرسمية .

5

منذ ثلاث أيام تنخرط السيدة الأربعينية في مشروع البحث عن دواء السرطان لصغيرها، بعد أن انقطع في المؤسسات العلاجية، لا ترى السيدة في العالم الواسع غير رفوف الصيدليات الفارغة من الدواء المنقذ لحياة صغيرها، ويتسع لها في شنطة ذلك الذي قرر أن يستثمر في حياة الصغار حين يبيع الدواء باسعار مضاعفة في بلاد تغيب عنها كل أشكال المراقبة، السيدة وكثيرون مثلها لا يعلمون عن توقيع الاتفاق الجديد، لكنهم يعايشون في المقابل واقع الفراغ الحكومي والمؤسسي، لا يهمها من وقع على ماذا، بقدر ما يهمها أن تجد سلطة توفر لها وللآخرين واقع حياة أفضل.

بالنسبة لها فإن أي اتفاق لا يوفر الأمان من الخوف ومن الجوع لا يوفر فصل التعليم لصغارها، ولا يوفر جرعة الدواء لمن يحتاجها، فهو سيكون مثله والاتفاقيات السابقة مجرد عملية محاصصة جديد، وتبادلاً للمنافع بين النخب، وبالطبع مجرد بوابة لولوج معاناة جديدة بالنسبة للشعب تضاف لرصيد المعاناة السابق.