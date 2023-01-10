أمين الضرائب: ما نحصله من أموال غير حقيقي وسددنا (4) ملايين دولار متأخرات الفاتورة الإلكترونية

الخرطوم : ابتهاج متوكل

كشف الأمين العام لديوان الضرائب، د. محمد علي مصطفى، عن وجود مقاومة من جهات لم يتوقعها تعارض فكرة الفاتورة الإلكترونية.

وقال في ورشة تنمية وتطوير قطاع المعلومات، أمس، إن الديوان اكتشف أن التأخير ليس بسبب الأموال، بل لأن هناك من سيتضرر من هذه الفاتورة، موضحا أن مراجعة بعض المستندات أظهرت أن ما يؤخذ من أموال للضرائب غير حقيقي، مستدلاً بأن هناك من يؤخذ منه (20) مليون جنيه، وبعد المراجعة تقفز الضريبة لمليار جنيه وهذا فرق كبير، وأضاف: “وزير المالية مهتم بتنفيذ الفاتورة الإلكترونية، وتعهد بتوفير كل الأموال لتحقيق المشروع”، وذكر أن متأخرات الفاتورة الإلكترونية منذ 2017 م حتى 2022م، كانت حوالي أربعة ملايين دولار، وتم دفعها، وكل متأخرات الشركات الصينية، وتابع: “الديوان الآن في انتظار منظومة الصناعات الدفاعية، التي أبرمت اتفاقاً مع الشركة الصينية، كما دفع الديوان رسوم ألفي جهاز فاتورة إلكترونية من المتوقع أن نستلمها في شهر فبراير، مشدداً على أنه بتطبيق نظام الفاتورة سيكون هناك شفافية وتبادل للمعلومة، ولا مجال للتقديرات الخطأ . واعتبر مصطفى، أن الموقع الإلكتروني للديوان (تعبان جداً)، ولابد من تحديثه لأنه واجهة الديوان، منوها إلى أنه في الدول المتقدمة أي عقد إيجار عقار يسجل في الشهر العقاري، ولكن في السودان المحامون هم من يقومون بذلك، طلبنا تسجيل العقود الترفيهية أي عقد تم بين شخصين به لازم يأتي لديوان الضرائب ويختم ليكون قانونياً، ولكن هذا الأمر به (معارضة كبيرة جداً) من المحامين وبعض الأجهزة القانونية، لأنه يهدد مصالح الكثير من الناس، وأكد مصطفى، أن الديوان يسعى لتقليل التواصل بين الممول والمفتشين، ليكون التعامل إلكترونياً، وفيما يخص البنوك أفاد أنها أكبر جهة بها معلومات مالية متداولة حاول الديوان مراجعة دمغة التمويل والمعاملات، وهناك بنوك في بورتسودان رفضت للديوان الدخول للبنك والمراجعة، بحجة أن هذه معلومات سرية، علما بأن هناك قانون ضرائب، ولا يوجد ما يسمى سرياً، ويمكن أن نستخدم القانون، داعياً للتفكير بشكل إستراتيجي بعيداً عن (الجوطة والإضرابات)، من أجل تصليح الهيكل، والتفكير في الخروج من قائمة الخدمة المدنية، لأنها محكومة بقانون الخدمة المدنية لكل درجة وظيفية حقوقها المالية ” المرتب” حسب قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الديوان يسعى لأن يكون هيئة .