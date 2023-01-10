بتكلفة (١.٨ )تريليون جنيه ترتيبات لافتتاح عدد من المشاريع التنموية بأمبدة

الخرطوم : ابتهاج

تستعد ولاية الخرطوم، لافتتاح عدد من مشاريع التنمية بمحلية أمبدة، تشمل الطرق، البنى التحتية، الكباري، شبكات الكهرباء، المياه، النقل والمدارس والإجلاس، إضافة إلى تحسين بيئة العمل، وتشييد عدد من المرافق الصحية، إلى جانب مشروعات التقنية والربط الشبكي والأرشفة الإلكترونية، وذلك بتكلفة تجاوزت (١.٨) تريليون جنيه نفذت في العام ٢٠٢٢م.

وقال المدير التنفيذي لمحلية أمبدة، مستور أحمد عبد الماجد، في مؤتمر صحفي أمس، إن هذه المشاريع نفذت في العام ٢٠٢٢م، وتشهد الأيام المقبلة افتتاح عدد من المشاريع ومرافق البنى التحتية، وأعلن مستور، عن تخصيص (٥٠٪) من إيرادات المحلية للتنمية، موضحاً أن خطة المحلية الإستراتيجية هي العمل بتوازن كامل في كل الإدارات، وأقر مستور بمواجهة نقص حاد في عدد المدارس من حيث المنشآت، ولفت إلى إنشاء عدد كبير من الفصول الدراسية، وتكملة المرافق، وسد النقص في الإجلاس والمعلمين، لافتاً إلى أن المحلية واجهت مشكلة العطش العام الماضي، حيث تمت تغطية الفجوة عبر الآبار، مشدداً على الاهتمام بالريف في المحلية خاصة الريف الغربي لتوفر الموارد الزراعية و الطبيعية، منوها لإمكانية استيعاب عدد كبير من المصانع، واستعرض مستور، أبرز المشاريع المنجزة، موضحاً أن المحلية أكملت تشييد مدرستي الجامعات ومربع ٧٢ دار السلام، وتشييد أكثر من (١٥٠) مرفقا مدرسيا شملت فصولاً ومكاتب وأسواراً ودورات مياه، إلى جانب تنفيذ مشروع الإجلاس والزي المدرسي، إلى جانب تشييد (٨) كباري خرسانية، وتركيب عبارات وتنفيذ أعمال الخريف، كذلك افتتاح مراكز صحية في قرية الإخلاص ومدينة الريحان، وحفر آبار مياه، وإقامة شبكات المياه بعدد من المناطق بالريف الغربي، ثم توفير التقاوي والبذور والشتول واللقاحات للزراعة بوادي المقدم، إضافة إلى تأهيل وصيانة مباني حكومية بالمحلية، وإنارة الطرق والميادين، وتنظيم حملات إصحاح البيئة، وتنظيم الأسواق وتحسين بيئة العمل.