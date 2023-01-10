رئيس نادي المريخ يحتسب هرم الإعلام السوداني محمد سليمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم



رئيس نادي المريخ السيد، أيمن مبارك أبو جيبين، ونواب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، يحتسبون عند الله تعالى، فقيد البلاد الهرم الإعلامي الأستاذ، محمد سليمان بشير، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً يوم أمس.

يُعد الراحل أحد منارات الإذاعة والتلفزيون، وصاحب الرصيد والإنتاج البرامجي والوثائقي الضخم طوال خمسة عقود، في تاريخ الإعلام السوداني.

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أهله وصحبه وتلاميذه الصبر وحُسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)