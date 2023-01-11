إكسبو الحج: السعودية تسعى في استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030

جدة: متابعات السوداني

استعرضت جلسات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج 2023” في جلسة “الحلول الرقمية وتقنيات الاتصال والمعلومات في خدمة ضيوف الرحمن”، جهود المملكة في دعم وتمكين القطاعات العاملة في موسم الحج، من خلال توفير منظومة حلول رقمية حديثة وخدمات اتصال مبتكرة؛ تسهيلاً لضيوف الرحمن، وتحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، في ظل ما سخَّرته المملكة من حلول رقمية وتقنيات الاتصال والمعلومات المتطورة لخدمة قطاع الحج والعمرة، بهدف تقديم أعلى مستويات الجودة والكفاءة؛ لتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج ومناسك العمرة بانسيابية ويسر.

وتناولت الجلسة التي أدارها وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد للتخطيط والتحول الرقمي عبدالعزيز بن سليمان المتحمي، بمشاركة نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع اقتصاديات المستقبل د. مريم بنت عدنان نوح، ونائب رئيس شركة مايكروسوفت العربية للقطاع العام تركي بن حسن باضريس، جهود المملكة في التحول الرقمي خلال جائحة كورونا وتفعيل تقنيات العمل والتعليم عن بعد، إلى جانب أبرز التقنيات الناشئة الداعمة لتسهيل تجربة ضيوف الرحمن المتمثلة في تقنيات إنترنت الأشياء، تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقنيات الواقع المعزز والميتافيرس، وطائرات الدرونز.

وتضمَّنت الجلسة جهود وزارة الحج والعمرة وقطاعاتها في خدمة الحاج والمعتمر، وأهمية الحلول الرقمية في تسريع وصول المملكة لهدف الرؤية المتمثل في استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات ستكون ثرية لتجربة الحاج والمعتمر بدءًا من استخراج التأشيرة، مرورًا بأداء المناسك، وانتهاءً بمغادرته المشاعر المقدسة والمملكة.

منظومة خدمة ضيوف الرحمن

على صعيد آخر، أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبو الخير إسماعيل، خلال مشاركته في “إكسبو الحج 2023” ضمن جلسة بعنوان “نموذج التشاركية لتحول منظومة خدمة ضيوف الرحمن” دور قطاع خدمة ضيوف الرحمن في إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، وأن القطاع يمثل ثقافة ومسؤولية جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، في ظل الدعم غير المحدود من قيادة المملكة.

وأشاد بمبادرة طريق مكة، مثمناً التعاون بين وزارة الحج والعمرة وهيئة السياحة الذي نتج عنه إطلاق منصة نسك؛ وهي منظومة متكاملة من الخدمات في مكان واحد، مشيراً إلى تضافر الجهود بين لجنة المواقع التاريخية وأكثر من 10 جهات أخرى لتطوير المواقع التاريخية وتهيئتها لزيارة ضيوف الرحمن.

وبيَّن أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعمل على إطلاق 60 مبادرة بالتعاون مع 80 جهة، مشيراً إلى ضرورة فهم خصائص ورغبات ضيوف الرحمن والوقوف على احتياجاتهم الحقيقية لخدمتهم بشكل أفضل.

وتطرَّق إلى تسهيل إجراءات السفر، وتنويع خيارات التنقل بين المشاعر المقدمة والرقي بالخدمات المقدمة، موضحًا أن مرحلة أداء النسك تشتمل على محوري الصحة والأمن، والحرمين الشريفين؛ حيث يعمل البرنامج على ضمان أمن وصحة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم النسك والعبادة في الحرمين الشريفين، مضيفاً بأن البرنامج يركز في “مرحلة إثراء التجربة” على ضيافة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من اكتشاف المملكة من خلال تهيئة المواقع التاريخية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات في هذه المواقع، ليسهل على ضيوف الرحمن زيارتها، مشيرا إلى دور القطاع الخاص والقطاع الثالث في المنظومة في تطوير الخدمات.