ضبط غاز طبخ معد للتهريب ببحري

الخرطوم: السوداني

أبلغ أحد المستهلكين في بادرة تؤكد تجاوب المستهلك مع الأجهزة الرقابية هيئة المواصفات على الرقم ٥٩٦٠ التابع للهيئة بوجود توكيل غاز بمنطقة بحري يقوم بييع الغاز للمهربين، وأن صاحب توكيل بالجيلي يحتكر الغاز وتخزينه بغرض بيعه للمهربين، وأكد المصدر وجود دفار متوقف بدكان الوكيل بغرض رفع الغاز، وتحرك فريق من مباحث التموين وحماية المستهلك إلى الموقع، وتم ضبط عربة دفار يقوم بإنزال أسطوانات فارغة، ورفع مليئة، وبعد تفتيش الدكان تم العثور على عدد (283) أسطوانة غاز مشكلة مليئة بالغاز، تم فتح بلاغ بقسم شرطة الأوسط ببحر في مواجهة المتهمين ووضع الغاز والدفار معروضات