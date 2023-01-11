أمين عام الضرائب: تنقلات العاملين بهدف سد النقص بالولايات ومعالجة التكدس بالمركز

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أرجع الأمين العام لديوان الضرائب، د. محمد علي مصطفى، أسباب تنقلات العاملين بالديوان، بهدف سد النقص بالولايات، ومعالجة التكدس بالمركز، وقال لـ(السوداني) إن إجراء التنقلات للعاملين بالديوان، جاء لسد النقص بالولايات ومعالجة التكدس الموجود في بعض المواقع ، موضحاً أن هنالك تكدساً للكوادر في بعض المواقع، ونقصاً بالولايات، كذلك يوجد موظفون مكثوا أكثر من ١٠ أو ١٥ عاماً في موقع واحد، وتابع: (حال نقله إلى موقع غيره)، يعتبره نقلاً تعسفياً، ويعمل وقفة واحتجاجاً، وهذا غير صحيح”، وأضاف: “ديوان الضرائب جهة اتحادية، بمعنى أي موظف في أي موقع يجب أن يعمل، سواء اتحادي أو ولائي”، وزاد: (لا توجد ولاية أو مركز حكراً على أحد)، مشيراً إلى أن إجراء التنقلات مستمر ولا يستهدف أحداً، وأنها نفذت بحسب المادة ٧١ من قانون الخدمة المدنية لعام ٢٠٠٧م، بهدف تحسين وتطوير الأداء بالديوان.

إلى ذلك طالبت لجنة العاملين بديوان الضرائب ، بإيقاف النقل التعسفي في كشف التنقلات رقمي ١،٢ ، للفترة ٢٠٢٠ -٢٠٢٣م، وتنظم اللجنة اليوم واقفة احتجاجية أمام مقر الديوان بالخرطوم والولايات، للمطالبة بايقاف النقل التعسفي.

وقالت مصادر بلجنة مطالب العاملين، لـ(السوداني) إن الكشف الأول فيه استهداف واضح لبعض المديرين في المراكز الضريبية الاتحادية، التي نفذت الإضراب كاملا، أما الكشف ٢ شمل نقل أعضاء لجنة مطالب العاملين للولايات، والنساء إلى الإدارة العامة لضرائب ولاية الخرطوم ، ثم نقل أعضاء لجنة إزالة التمكين، وأعضاء تجمع المهنيين، ومناديب لجنة العاملين الى الولايات .

ودعت اللجنة الجهات المختصة في وزارة المالية ، للتدخل وإيقاف النقل التعسفي، والجلوس مع اللجنة لايجاد حلول عاجلة لمطالب العاملين.