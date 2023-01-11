الثروة الحيوانية تتعهد بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المحاجر والمعامل البيطرية

الخرطوم: ابتهاج متوكل

استعرض وزير الثروة الحيوانية، حافظ إبراهيم عبد النبي، في اجتماع مع مديري المحاجر بالولايات والمعمل المركزي، متابعة الأداء وترقية وتطوير العمل بقطاع الثروة الحيوانية، مشدداً على بالأداء المتميز والجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة المحاجر ومعمل البحوث البيطرية في تطوير وتنمية صحة القطيع القومي، داعياً إلى تكامل الأدوار والجهود والتنسيق بين المعامل والمحاجر البيطرية، حتى تساهم في انسياب صادرات الثروة الحيوانية وتحقيق أهداف الوزارة وزيادة الإنتاج والإنتاجية.

وقال حافظ في تصريح صحفي، إن التفاكر وترقية وتطوير العمل المشترك بين المحاجر والمعمل المركزي مهم، وتعهد بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المحاجر والمعامل البيطرية حتى تؤدي دورها المنوط بها، والتزم بتوفير كل المعينات للمحاجر والمعامل البيطرية حتى تساهم في دفع عمليات وتحريك الصادر مما يساهم ذلك في تنمية الإقتصاد القومي، وأضاف: “ضمن إستراتيجية الوزارة الاهتمام بالبنية التحتية للمحاجر وتطوير المعامل وفقاً للإشتراطات الصحية العالمية للدول المستوردة”، مشيراً إلى أن إدارة المحاجر والمعمل المركزي يعتبران رأس الرمح للصادر، إلى جانب حرص الوزارة على فتح أسواق جديدة في الدول العربية والأوربية، حتى تساهم في مبادرة السودان تحقيق الأمن الغذائي العالمي.