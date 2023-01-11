استقرارالسلع الاستهلاكية بالأسواق باستثناء الزيوت

الخرطوم : عبير جعفر

أكد عدد من تجارالسلع الاستهلاكية بالأسواق على وفرة كل أصناف السلع الاستهلاكية واستقرار الأسعار بسبب استمرار كساد الأسواق وضعف القوى الشرائية .

وقال رئيس تجار الجملة بسوق أمدرمان، فتح الله حبيب الله، لـ(السوداني)، إن هنالك وفرة في كل أصناف السلع، نافياً حدوث زيادة في الأسعار في ظل استمرار الركود بالأسواق حالياً، مبيناً أن سعر زيت الفول عبوة (36) لتراً قفز من (18) إلى (19) ألف جنيه، بسبب الصادر ، مؤكداً ضعف القوى الشرائية بالأسواق، وعدم قدرة المواطن على الشراء بكميات كبيرة، وقال حبيب الله إن هنالك تفاؤلاً من قبل التجار عقب التوقيع السياسي .

أكد تاجر سكر عبد الباسط أحمد أن هنالك وفرة في السكر بالأسواق لدخول الموسم، وتراجعاً في الأسعار بسبب الركود، مبيناً أن سعر جوال السكر زنة (50) كيلو بسعر (27) ألف جنيه، متوقعاً المزيد من تراجع الأسعار حال استمر الركود وضعف الحركة الشرائية ووفرة العرض، ولفت إلى أن المواطن يعاني من الغلاء مما ساعد على وفرة السلع .

وقال تاجر سلع ببحري، يحيى إبراهيم، إن هنالك استقراراً ملحوظاً في أسعار السلع الاستهلاكية المحلية والمستوردة رغم ارتفاع سعر الصرف بالموازي نتيجة لاستمرار ظاهرة الركود والكساد بالأسواق والعزوف عن شراء السلع بكميات كبيرة، ولفت إلى تراجع الحركة التجارية فيما قفز سعر زيت الفول للجركانة الكبيرة (36) لتراً إلى (18,500) بدلاً عن (18) ألف جنيه وكيلو العدس (1,200) جنيه .

وفي السياق قال تاجر سلع تجزئة بالخرطوم، عاطف علي، إن هنالك استقراراً في اسعار السلع الاستهلاكية ، مبيناً أن سعر جوال السكر عبوة (10) كيلو (5,300) جنيه، وسعر قطعة الصابونة الكبيرة (200) جنيه، وسعر كرتونة صابون الغسيل الصغيرة زنة (100) جرام (2) ألف جنيه ، وسعر كيلو السكر (700) جنيه، شاي الغزالتين استقر في (2,500) ألف جنيه وكيلو البن (800) جنيه، وسعر لبن كابو (2) كيلو وربع بسعر (7) آلاف جنيه ، وأوضح أن السوق يعاني ضعف القوى الشرائية .