اجتماعٌ إداري بمنزل رئيس نادي المريخ لاستكمال النقاش في ملفات القطاع الرياضي والمعسكر الإعدادي

كتب: حسن بشير

يعقد مجلس المريخ برئاسة أيمن مبارك أب جيبين، اجتماعه الثاني بمنزل رئيس النادي مساء اليوم (الأربعاء).

ويُحظى الاجتماع الثاني لمجلس إدارة النادي بعدد من الأجندة التي لم يستكمل بعضها في الاجتماع الأول الذي عُقد الأحد الماضي.

ويتصدر المشهد، ملف القطاع الرياضي الذي دفع نائب رئيس النادي، رئيس القطاع أسامة عبد الجليل بمقترح إجراء تغييرات فيه لأسباب لم يخض فيها في الاجتماع الأول، وينتظر أن يتم خلال جلسة اليوم استكمال النقاش حول مقترحه القاضي بإقالة الثنائي أمير كاريكا وحاتم محمد أحمد من موقعيهما، في وقت تشير فيه مصادر (السوداني) إلى اعتذار الكابتن أمير كاريكا عن الاستمرار بالقطاع الرياضي، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للإسراع في تكوين قطاع جديد.

كما سيتناول اجتماع مجلس الإدارة، الرؤية الموضوعة بشأن المعسكر الإعدادي للفريق الأول، وسبل الاستعداد الجيد للمواجهات الأفريقية القادمة، ويترقّب الأعضاء تنوير رئيس النادي أيمن مبارك؛ بشأن الملعب المحدد لاستضافة مباريات الفريق الخارجية.

وعلمت (السوداني) أنْ عدداً من رؤساء القطاعات داخل المجلس، وعلى رأسهم قطاع المرأة الذي تقوده سلمى سيد، إلى جانب القطاع الاجتماعي والإعلامي الذي يقوده هيثم كابو، شرعوا فعلياً في وضع خطط العمل الخاصة بقطاعاتهم خلال المرحلة القادمة والشخصيات التي يمكن الاستعانة بها للعمل.

وتُشير مصادر (السوداني) إلى أن ملف تعيين المدير العام للنادي سيكون معلقاً إلى حين طرحه بواسطة رئيس النادي، خاصةً في ظل معلومات (السوداني) الدقيقة بمطالبة المدير العام المكلف هيثم محمد نور، بتعيين مدير جديد، نظراً لكثرة الملفات الإدارية المطروحة وحتى يتفرغ هو لمتابعة ملف الانتدابات المرتقبة.