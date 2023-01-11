بعد سماعه خبر انقطاع الدواء.. طفل مريض بالسرطان يُغيِّر غلاف صفحته بعبارة: (اللهم أحسن خاتمتي)

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

قام طفلٌ مريضٌ بالسرطان، باستراحة (جوّانا أمل) بعد سماعه بخبر انقطاع جرعات الكيميائي، بتغيير صورة الغلاف الخاص به الفيسبوك، بعبارة: (اللهم أحسن خاتمتي وخاتمة المسلمين).

وأثارت تلك الخطوة، تفاعلاً وتعاطفاً كبيراً من المتابعين، لما وصل إليه حال أطفال مرضى السرطان، ومعاناتهم في الحصول على جرعات الكيماوي.

من جانبه، علّق المتطوع البارز باستراحة (كلنا قيم) لأطفال مرضى السرطان الأستاذ علم الدين آدم: (مُرهقون من مُطاردة التفاصيل التي لا ترونها، انكسارات قلوب الصغار صعبة، نحتاجكم جميعاً أن تكونوا داعمين نفسيين الآن للأطفال المرضى وأُسرهم، خبر انقطاع الجرعات يقلق مضاجعهم).

واختتم القول: (أخبروهم أن رب الخير، لا يأتي إلا بالخير).