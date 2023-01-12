استئجار بارجة تحلية مياه لحل مشكلة العطش في بورتسودان

الخرطوم: السوداني

أعلن مجلس الوزراء عن وضع “خطط إسعافية” لحل مشكلة مياه الشرب في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر باستئجار بارجة تحلية مياه متنقلة على ساحل البحر الأحمر.

وناقش قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، لدى اجتماعه أمس، برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، تقريراً عن الحلول العاجلة والمتوسطة وطويلة المدى لمشكلة مياه بورتسودان، قدمته وزارة الري والموارد المائية.

وأوضح وزير الري المكلف في تقريره أمام مجلس الوزراء سبل “المعالجة الآنية” لمشكلة مياه بورتسودان، وذلك من خلال إمكانية إيجار بارجة (محطة تحلية مياه متنقلة)، إلى جانب الإسراع في تكملة محطة التحلية الجديدة (الشاحنات).

كما أشار التقرير الحكومي إلى المشاريع التي تُعدّ حلولًا متوسطةً وطويلة المدى لحل أزمة المياه في بورتسودان. وقال إن الخطة المستقبلية تقتضي توصيل مياه النيل إلى ولاية البحر الأحمر.

وشدّد مجلس الوزراء على ضرورة توفير التمويل اللازم لمعالجة مشكلة مياه الشرب في بورتسودان في المواقيت المحددة وبصورة عاجلة.

وتعاني مدينة بورتسودان وغالبية مدن ولاية البحر الأحمر من أزمة مياه جراء نضوب مصادر المياه علاوةً على رداءة الشبكة الناقلة للمياه