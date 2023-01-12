زراعة (55) ألف فدان قمح بالنيل الأبيض

الخرطوم: السوداني

أعلنت ولاية النيل الأبيض تمكنها من زراعة ما يقارب (٥٥) ألف فدان بمحصول القمح من جملة المساحة المستهدفة هذا العام في العروة الشتوية، حيث تمت زراعة ( ٣٦) ألف و(600) فدان في المشاريع المرويه و (١٨) ألف و(٣٣٤) فداناً في الطلمبات النيلية.

وأكد مدير المشاريع المروية بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض، المهندس طارق ناصر، أن الموسم الزراعي الشتوي يسير بصورة طيبة، وأن عمليات الري تمضي بصورة منتظمة لقلة أعطال الوابورات، وعزا ضعف المساحة المزروعة مقارنة بالمساحة المستهدفة للتكاليف العالية لمدخلات الإنتاج وعدم إعلان السعر التشجيعي للقمح