تجاوزت الـ(170) ألف بدء تجديد بطاقات التأمين الصحي العلاجية للأسر الفقيرة

الخرطوم: السوداني

شرعت هيئة التأمين الصحي في تجديد البطاقات العلاجية للأسر الفقيرة (الدعم الكامل) الممولة من حكومة ولاية الخرطوم، واستئناف استخراج البطاقات العلاجية للأسر المقتدرة عبر الأحياء ومكاتب التأمين الصحي بالمحليات.

وأوضحت د. وفاق الطيب محمد أحمد مدير عام هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم المكلف في اجتماعها مع مديري الإدارات العامة والفرعية بمباني الهيئة، أمس، أن تجديد بطاقات الأسر الفقيرة بالولاية يأتي ضمن التزام حكومة ولاية الخرطوم بالمساعدة في علاج الأسر الفقيرة، التي يبلغ عددها أكثر من (170) ألف أسرة موزعة على محليات الولاية السبع، مؤكدة مواصلة العمل واستكمال استخراج البطاقات العلاجية وتسليمها للمستفيدين فوراً، مؤكدة توفير الرعاية الصحية لجميع مشتركي التأمين الصحي