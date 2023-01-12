توجيه بتفعيل إزالة المخالفات وتعديات الأراضي بنهر النيل

الخرطوم: السوداني

وجه وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بنهرالنيل، المهندس المعتصم الطاهر، بتفعيل لجنة إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي، وكيفية إيفاء استحقاقات الخطط السكنية من قطع الأراضي.

وأكد في اجتماع أمس مع إدارات قطاع الإسكان بالوزارة (الأراضي، المساحة، التخطيط والمباني) بمباني أراضي محلية عطبرة، تفعيل اللجنة واهتمامهم بمعالجة الخطط الإسكانية من خلال التسويات للعديد من المساحات وذلك لتمكين المستحقين من قطع أراض سكنية حسب الخطط السكنية المستهدفة .

وناقش الاجتماع إعادة تخطيط وترفيع بعض الأحياء بمحلية عطبرة خاصة التي تجاور المدينة، وكيفية تفعيل دور مراقبي المباني بالمحليات للمساهمة في تقليل المخالفات والتعديات.