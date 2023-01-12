السفير البريطاني .. رسائل في عدة اتجهات

الخرطوم: سوسن محجوب

قال السفير البريطاني بالسودان، جايلز ليفر: (لن نفرض حلاً على الأطراف السودانية(. وتشارك لندن في الآلية الرباعية التي تضم إلى جانبها كلاً من أمريكا السعودية والإمارات، حيث ترعى الاتفاق الإطاري بجانب الآلية الثلاثية. وتأتي تصريحات جايلز في ظل تعقيدات تواجه الإطاري الذي يتوقع أن تنضم إليه قوى سياسية أخرى، وأيا كان مصير الإطاري، لكن السؤال المهم لمن يريد أن يرسل سفير لندن في الخرطوم هذه الرسالة، ولماذا اختفت اللجنة الرباعية عن المشهد السوداني في الفترة الأخيرة.. وما هو الدور المنتظر من بريطانيا في العملية السياسية الجارية؟.

في بريد الجميع

ويقول الخبير السياسي، محمد تورشين: “إن السفير البريطاني في السودان أراد من تصريحه هذا إرسال رسالة في بريد كل القوى السياسية، من قوى الحرية والتغيير، والمؤسسة العسكرية بمختلف تفاصيلها، وكتلة نداء السودان، والجناح الآخر لقوى الحرية والتغيير إنهم كـ(آلية لن يفرضوا حلاً على أحد)؛ لأن ذلك لن يقود إلى تسوية سياسية حقيقية، ولن يؤدي إلى استقرار حقيقي، محاولة التدثر بما هو خارجي هو أمر يجب أن يرفض؛ لأنه في رأيي لن يؤدي إلى تحقيق أي مصالحات تنتهي بتسوية سياسية تنهي حالة الاحتقان في المسرح السياسي السوداني، إذ أنه وبالضرورة معلوم لدى جميع الأطراف أن كل الدول خاصة بلدان الرباعية، وهي (أمريكا، بريطانيا، السعودية والإمارات) التي تتدخل الآن في الشؤون السودانية لديها مصالح تحرص على تحقيقها وتأمينها وقطعاً لهذا تداعيات على سيادة واستقرار السودان وسوف نجد البلاد في حالة تنازع ما بين تلك القوى الدولية، ولاحقاً سوف تبدا هذه القوى في التنازع فيما بينها بسبب تقاطع مصالحها مثلاً تقاطع المصالح ما بين واشنطن ولندن أو ما بين السعودية والإمارات، كل هذه التقاطعات سوف يكون لها تأثير وبصورة مباشرة على مجمل الوضع في السودان ومستقبله باعتباره دولة ضعيفة”، ويمضي تورشين في حديثه، لـ”السوداني”، أن بريطانيا سعت ومنذ سفيرها السابق، عرفان صديق، لأن تكون حاضرة في المشهد السياسي في السودان، لكن في تقديري وبعد استبدال عرفان كان مؤشراً من موقف الخرطوم تجاه التوجه البريطاني، وبشكل عام أعتقد أن الدور البريطاني في السودان تراجع كثيراً الآن، ولندن لديها مشغوليات أكبر من السودان، وتصريح السفير البريطاني في حد ذاته مؤشر إلى حجم هذا التراجع، عموماً سينضم قادة الحركات المسلحة الى الاتفاق، ولكن السؤال هل ستمضي التسوية إلى نهاياتها؟، وفي رأيي أن بريطانيا قادرة على التأثير فقط في حلفائها وبعض الجهات.

تراجع الدور البريطاني

فى المقابل يقول الباحث في شؤون السياسات، د. الحاج حمد، إن بريطانيا نفسها تراجع دورها كقوة عظمى، وبالتالي قل تأثيرها في المسرح الدولي، التحالف بداخله مجموعات سياسية يريدها أن تحقق له أجنداته، وهو جربها كثيراً، لكنه لا يريد أن يتعلم أن القوى الحقيقية الآن هي للجان المقاومة، وهي من تقرر إن كان الإطاري يصب في مصلحة الثورة أم لا؟، لكن للأسف تلك القوى الدولية لاتريد أن تعي هذا التحول السياسي المهم في السودان، وبشكل مباشر الغرب لديه مصالح مع المؤسسة العسكرية، ويريد وبأي طريقة أن يكون لها حاضنة سياسية، كما أن بريطانيا لم تتمكن من إقامة أي نوع من الشراكة مع القوى الحية، ولم تتمكن من إيقاف تحركاتها في الشارع، كما أن بريطانيا لا تزال تتعامل مع السودان كدولة تابعة لها، وفي رأيي أن السفير البريطاني أراد أن يقول إن قوى الحرية وقعت على الاتفاق الإطاري وفق إرادتها.