الطاهر حجر يقف على مقابر جماعية في شمال دارفور

الخرطوم: السوداني

سجل رئيس قوى تجمع تحرير السودان الطاهر حجر، زيارة إلى مقبرتين دُفن فيهما 200 مقاتل ، قضوا خلال حملة شنها النظام السابق على التمرد في دارفور.

وزار حجر، مقابر جماعية بمنطقة “اب قمرة” بمحلية كرنوي التي دُفن فيها 117 مقاتلًا في 2004، وأخرى بمنطقة الحلف بمحلية المالحة تضم رفاة 23 مقاتلًا قضوا في 2006، وهي مناطق تابعة لولاية شمال دارفور.

وقال حجر إن هؤلاء المقاتلين “استشهدوا في معارك شهيرة في هذه المناطق، وقد استبسلوا فيها خاصة في اب قمرة”.

وأشار إلى أن زيارته الغرض منها إحياء ذكرى الشهداء، متعهدًا بمعاودة زيارتها على أن تُسور بالمواد الثابتة.

ويطوف الطاهر حجر، هذه الأيام، على مناطق ولاية شمال دارفور، حيث تحدث الأربعاء إلى حشد من مواطني مناطق الحلف والحلف الثاني بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور.

وقال إن زيارته التفقدية لمحليات ولاية شمال دارفور، الغرض منها الوقوف على قضايا ومشاكل المواطنين من أجل توفير الخدمات الضرورية لهم في مقدمتها التعليم والمياه والصحة.