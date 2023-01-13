لأول مرة ..الجمارك تعجز عن تحقيق الربط المقرر في الموازنة

الخرطوم : ابتهاج متوكل

كشفت إدارة الشؤون المالية والإدارية، بهيئة الجمارك، عن عجز الجمارك في تحقيق الربط المقرر للعام ٢٠٢٢م في الموازنة العامة، وقال مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، بالجمارك اللواء الفاتح دهب، في ورشة تنمية وتطوير المعلومات، إنه لم يحدث طيلة السنوات الماضية عجز في تحقيق الربط، إلا خلال العانم ٢٠٢٢م، وارجع ذلك لارتفاع الدولار الجمركي( صار عاليًا جدًا ) ، الأمر الذي جعل العديد من الموردين يخرجون من السوق، وذكر أنه كان شاهد عيان لأحد الموردين الذي ( حلف بالقسم بأنه لن يأتي بمنفذ جمركي)، موضحًا اأن الجمارك صارت عالية جدًا بعد تحرير الدولار الجمركي وهذا الواقع الذي حدث.