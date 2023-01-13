هيثم فتحي: يجب عدم تحميل المواطن أي أعباء ضريبية

الخرطوم: هالة

أكد المحلل الاقتصادي د.هيثم فتحي لـ”السوداني” أهمية الحصيلة الضريبية في مكونات الإيرادات العامة للدولة، لافتًا لفرضيةأن تعمل الدولة من خلال وزارة المالية على تعظيم الإيرادات الضريبية عبر العديد من الطرق والآليات دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى أهمية التوسع الأفقي في القاعدة الضريبية وضم عملاء جدد للمنظومة الضريبية وإحكام السيطرة ومواجهة التهرب الضريبي عن طريق رقمنة وميكنة الضرائب والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة بالعمل على الإسراع في إنجازالمنازعات الضريبية القائمة بين الممولين والمكلفين من جهة وديوان الضرائب من جهة أخرى، على أن تقوم الحكومة بتوسيع قاعدة دافعي الضرائب من خلال الوصول للفئات المتهربة ضريبيًا، وليس زيادة الأعباء الضريبية على الفئات الملتزمة.

وشرح فتحي غياب الانسجام الآني بين الظرف الاقتصادي الراهن وبين رفع معدلات الضريبة، مبينًا أن التوسع المطلوب أفقي وليس عموديًا، داعيًا لأهمية تفعيل أنظمة الفوترة للمنشآت كافة في السودان للحد من التهرب الضريبي، مؤكدًا أحقية الأفراد في طلب فاتورة مقابل أي مبلغ ينفقونه على شراء السلع أو الخدمات.