اتفاق سوداني مصري على تنشيط العمل المشترك في المناطق الحرة

الخرطوم: إبتهاج متوكل

اتفق الجانبان السوداني والمصري،على ضرورة قيام توأمة بين منطقتي البحر الأحمر وبورسعيد الحرتين، وتكوين لجنة مشتركة بين الطرفين ومذكرة تفاهم تناقش هذه الشراكة، والاتفاق على تعاون مشترك للأسواق الحرة بالبلدين.

وتواصلت أمس تحضيرات انطلاق الدورة ٤٠ لمعرض الخرطوم الدولي، واجتمع مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة اللواء د. الفاتح عوض عبد الله، بالمستشار التجاري لسفارة جمهورية مصر العربية بالخرطوم طارق قشوع.

وقال الفاتح، في تصريح صحفي، إن الجانبين اتفقا على ضرورة قيام توأمة بين منطقتي بورسعيد و البحر الأحمر الحرتين إلى جانب تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين ومذكرة تفاهم تناقش هذه الشراكة، والاتفاق على تعاون مشترك للأسواق الحرة.

وأعلن المستشار التجاري، طارق قشوع، عن حرص مصر للمشاركة بأكبر وفد تجاري من رجال أعمال، وشركات يصل عددهاإلى ٤٠ مشاركًا في الدورة ٤٠ لمعرض الخرطوم الدولي.