استقرار ملحوظ في العملات بالسوق الموازي

الخرطوم : عبير

قال متعاملون بالنقد الأجنبي بالسوق الموازي إن هنالك هدوءًا و استقرارًا ملحوظًا في أسعار العملات لضعف الطلب رغم وفرة المعروض بالسوق.

قال متعاملون بالسوق الموازي في حديثهملـ( السوداني ) إن هنالك استقرارًا في أسعار العملات وضعف الطلب،فان سعر الدولار (٥٨٣) جنيهًاللشراء وسعر البيع من (٥٩٠) جنيهًلأما سعر شراء الريال السعودي (١٥٥) جنيهًا وسعر البيع (١٥٨) جنيهًاوشراءالريال القطري من (١٥٤) إلى (١٥٦)جنيهًا وسعر البيع من(١٥٦) إلى (١٥٧)جنيهًا اما سعر شراء الدرهم الاماراتي(١٥٨) جنيهًا وسعر البيع (١٥٩) جنيهًا.

وتوقع المتعاملون زيادة في الأسعار حال انتعش السوق بزيادة الطلب بداية العام الجديد على العملات مقابل ضعف العرض، وقالواإن الوضع ضبابي بسوق العملات.