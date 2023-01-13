مربع 85 بالمعمورة (برنجي)را

استنفر نفرٌ من سكان مربع 85 بحي المعمورة أهل الحي للانتقال به إلى مصاف الأحياء الراقية الزَّاهية؛ فأنفروه، أي أسرعوا إليهم وأمدوهم وأعانوهم وساندوهم قناعة بالشعار الذي رفعوه: (نسعى لتهيئة مربع آمن ومتحضر وبيئة نظيفة)، حظيت الفكرة بتجاوب وإقبال منقطع النظير في العاصمة الخرطوم إلا في قليل من أحيائها.

استهدفت هذه (النَّفرة) الطَّموحة بصورة أساسية:

ـ التركيز على محاربة الانفلات الأمني في المربع وكل المظاهر المسببة له بصورة صارمة ونهائية.

ـ الاهتمام بإصحاح البيئة من خلال حملات منتظمة لنظافة الطرق الرئيسية والفرعية وقطع الأراضي غير المُستغلة، بجانب تسوير الميادين والساحات بأشجار مثمرة، وكسوتها بالعُشب الطبيعي، وإنارة كل الشوارع.

ـ إعادة رصف شارعين رئيسيين بالأسفلت، والطرق الداخلية (بالإنترلوك).

ـ تجميل جزيرة شارع الستين بالورود والأزهار.

ـ إنشاء نادي ثقافي اجتماعي رياضي للرجال وآخر مماثل للنساء، بغرض إتاحة الفرصة لهم لاستثمار أوقاتهم في صقل مواهبهم وتنمية ميولهم وقدراتهم في المجالات المذكورة.

ـ تخصيص ميادين لخماسيات القدم والسلة والطائرة والتنس وتنس الطاولة للشباب من الجنسين.

من يطَّلع على هذه الأهداف؛ سيخرج لأول وهلة بانطباع سالب، وربما يصفها بالخيالية أو الحالمة، وقد يظن أن احتمال نجاحها لا يتعدى نسبة (الصفرية)؛ لاسيما في الواقع المزري لجميع الأحياء، وغياب أو تباطؤ الولاية عن تقديم خدماتها المنوطة بها بسبب ضعف ميزانيتها السنوية كحال جميع الولايات ومؤسسات الدولة، وعجزها عن أداء مهماتها الأساسية التي تُجمِّل وجه العاصمة ـ واجهة الوطن وغُرِّته ـ وتزيل مع يعلق به من بثور وقشور، وتُعيد للمواطن الأمن والاطمئنان من الانفلات ومظاهر الفوضى المقلقة المستجدة التي لم يعهدها، وذلك في ظل الكساح الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات؛ خاصة الاستراتيجية منها كالتعليم والصحة والأمن.

خرجت الفكرة من كنانة الباشمهندس حاتم محمد أحمد وتعصَّب لها شخصيًّا من منطلق تجارب ناجحة في قريته (الشرفة) بولاية الجزيرة، رفع رايتها وخاض غمارها متحدِّيًّا كل الصعاب والعقبات، صابرًا محتسبًا؛ فحالفه التوفيق وأنجز، وهبَّت معه الآن ثُلة من أقطاب المربع النشطاء الذين تحمسوا للمشروع، وتيقَّنوا أهميته وإمكانية نجاحه بإذن الله ثم بتضافر الجميع.

تحركَّت اللجنة التي كًوِّنت لإنجاز المشروع بصورة عاجلة وصممت استمارة استبيان لحصر سكان المربع وتصنيفاتهم التعليمية والمهنية، وأقرَّت مبلغ خمسة آلاف جنيه على كل منزل، فتدفَّقت أموال الاشتراكات على خزينة اللجنة، ثم أُجريت اتصالات مثمرة مع مسؤولي الولاية الذين أمَّنوا على أهمية المشروع، ووعدوا بدعمه لوجستيًّا ليكون قدوة وحافزًا لبقية المربعات على مستوى الخرطوم لتنهض لخدمة نفسها بنفسها، تخفيفاً للعبء المالي على الولاية التي قد لا تفي ميزانيتها أو ماليتها بتمويل كل الخدمات المطلوبة في مختلف الأحياء، وفي ذلك دعم وإسناد مباشر لها، وتأكيد على تكامل الأدوار بينها وبين المواطن، و سيتمتع المربع حينئذ بلقب (برنجي) أو الأفضل والأجود على مستوى الخرطوم.