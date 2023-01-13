 الأنوثة الفاخرة

قد يتفق الناس على مفهوم وملامح الانوثة ولكنهم يختلفون على معايير وسمات الجمال عند المرأة ويكون ذلك الاختلاف كبيراً باختلاف المجتمعات والثقافات والمفاهيم فلكل أمة او شعب مفهومه الخاص للجمال واحياناً تتصادم هذه المفاهيم تصادماً بائناً .

فى قبائل أفريقيا جنوب الصحراء تكون الفتاة اكثر جمالاً اذا ازداد سواد بشرتها وبالتالي يزداد مهرها اذ يعتبر سواد البشرة دليلاً على نقاء عرقها كما انهم لا يفضلون الشعر الطويل فيقومون بحلق شعر الفتاة ” على الزيرو ” . اما في إثيوبيا فعند بعض القبائل يكون حجم الفم دليلاً على الجمال الباهر فيقومون بوضع طبق من الفخار في فم الفتاة ويزداد حجم الطبق مع تقدم الفتاة في السن . في موريتانيا فان حجم الجمال يقاس بحجم جسم الفتاة فكلما كانت الفتاة ضخمة كل ما كان مستواها من الجمال عالياً وفي هذا قد يتفقون مع مفهوم الجمال عند بعض القبائل العربية فقد وصف امرؤ القيس في معلقته “ودع هريرة ان الركب مرتحل وهل تطيق وداعا ايها الرجل ” وصف محبوبته قائلاً :

هركولةُ فنقُ درمٌ مرافٍقُها

كأن أخمصها بالشوكٍ منتعلُ

مابين مشيتها من بيتِ جارتها

مر السحابةِ لا ريث ولا عجلُ

وهذا يشبه إلى حد بعيد وصف عمنا ود الرضي الذي يقول فيه:

شفت الحُسن الحافل رافل

في تياب العز والعز كافل

رايع واحل تايه غافل

لادن هادل ضامر كافل

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فهنا يصفها بانها من ذوات الحجم ” العائلي ” وبنفس المفهوم تقوم الأمهات في موريتانيا ” بتسمين ” الفتاة حرفيا حتى تكون مؤهلة لزواج سريع.

اما في آسيا فمفهوم ومقاييس الجمال فمختلفةُُ تماماً ففي تايلاند مثلاُ تكون الرقبة الطويلة معياراّ للجمال وتقوم الأمهات بوضع حلقات من المعادن حول عنق الفتاة يزداد عددها كل عام حتى تصبح رقبة الفتاة طويلة جدا ويقولون ان رقبة الفتاة الطويلة تحميها من هجمات النمور المفترسة !!! وهنا قد يتفق ذلك مع مفهومنا عن الجمال وطول الرقبة (ما عدا موضوع النمور) فقد تغنى الفنان محمد وردي لرقبة الفتاة الطويلة و قال:

الرقيبه قزازة عصير

كما أن بعض القبائل الآسيوية تفضل الفتاة ذات القدمين الصغيرتين والسير الرقيق وكذلك ذات الأسنان المائلة والمعوٌجة .

في اوروبا والغرب عموماُ فمعايير الجمال مختلفة جدا فكلما كانت الفتاة نحيلة كلما ازداد جمالها ومن هنا جاءت فكرة الريجيم وتحضرني بهذه المناسبة طرفة فقد زارت أسرة من اهلنا المقيمين في اوروبا السودان وكانت لهما فتاة غاية في الرشاقة. سأل احد اعمامنا الفتاة هل هي قادمة من اوروبا ام من “الخلا ” ؟ فسخرت الفتاة من ذلك اذ كانت تعتبر ان ” السمنة ” نوعا من التخلف الذي يجلب الأمراض !!!!

أجمل شاعرنا المبدع صالح عبد السيد “ابو صلاح ” ملامح الجمال عند السودانيين في القصيدة التي يقول فيها :

فريد البانه المن نسمه

يتمايل حاكى المنقسمه

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نار قلبي بتوقد من وسمه

تلمع في خديدو وفر بسمه

والفم زي خاتم نص قسمه

حبوب الفاطر دريه

وسطك يتلاحم من دريه

والحاله البيه ماها مدريه

وسطك زي خاتم بى زندو

وصديرك قايم الديس جندو

وصديرك قلٌع من عندو

واكتافك فوقو ياروحي بتسندو

الجيد الوافر كلجامه

فاقت اعرابا واعجامه

يا المهره العاصيه في لجامه

لقلوبنا لحاظك يا روحي رجٌامه

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وبهذا يكون عمنا ابوصالح قد منح الفتاة السودانية وسام الجمال الأعلى بين كل العالمين من عرب وأعاجم وسلامتكم.