جامعة السودان تقرر استئناف الدراسة ولجنة الطلاب تعتبره حقًا وليس منحة

الخرطوم: السوداني

قررت إدارة جامعة السودان، استئناف الدراسة بكليتي الهندسة والعمارة والتخطيط، بعد تعليق الدراسة والدخول في مشاكل مع الطلاب بسبب الرسوم الدراسية، في وقت اعتبرت اللجنة التنسيقية لطلاب الهندسة أن القرار جاء بعد ضغط من الطلاب وتقديمهم طعنًا قضائيًا ضد الإدارة. وقالت اللجنة الطلابية في بيان حسب(مداميك)، إن الاستئناف حقّ أصيل وليس مِنّة أو منحة، وإلا لما قدموا تظلمًا للقضاء بشأنه، مبينة أنه أحد مطالب مذكرة موكب الوحدة الإثنين الماضي، الذي اتّحدت فيهِ كل الأجسام الطلابية النقابية بالجامعة وانتزعته إيفاءً لهذه الوحدة الطلابية. وأضافت اللجنة (الموقف الطلابي من جانبنا كما هو لم يتغيّر، ولن يتغيّر ساعةً من الزمن، وسيكون بالتوازي مع العملية الدراسية، وستستمر حملة مقاطعة التسجيل من جانِب الطلاب، وكذلك التصعيد القانوني يسير على قدمٍ وساق.. كما نؤكد أننا سنتصدّى لأيّ محاولة إداريّة لإسكات الطلاب، ونرد عليها بالتصعيد والضغط الطلابي، وسنعود كما كنّا متوحّدين، يدًا بيد لا نحيد عن قضيّتنا قيد أنملة).