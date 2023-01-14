السكرتارية التنظيمية للمرحلة النهائية للعملية السياسية: قوى الردة والفلول والانقلاب تسعى لحجب النجاح السياسي للفعاليات

الخرطوم: السوداني

وجهت السكرتارية التنظيمية للمرحلة النهائية للعملية السياسية، التحايا للإعلام الحر المستقل لدعمه المستمر وفي تغطيته المسؤولة والموضوعية لفعاليات المرحلة النهائية من العملية السياسية، مما ساهم في النجاح السياسي لاولى الفعاليات.

وقالت في بيان لها: “تسعى قوى الردة والفلول والانقلاب لحجب ذلك النجاح”. وأوضحت ان السكرتارية تعمل على معالجة اي هنات تنظيمية صاحبت مؤتمر خارطة طريق تجديد تفكيك الـ٣٠ من يونيو، سواء في تنسيق عمل الإعلام أو إيصال الدعوات أو إجراءات دخول اكثر من ٣٥٠ مشاركاَ، بما فيها إحكام التنظيم والتنسيق الجيد لضمان الشفافية وتأكيد أوسع مشاركة ممكنة للفاعلين من قوى ثورة ديسمبر المجيدة في الأنشطة الأربعة القادمة.

وأضافت: طالعنا أمس الجمعة تقريرا صوتياَ لتلفزيون سودانية ٢٤، تناقلته عدة أطراف، يفيد بمنع القنوات الفضائية السودانية والعالمية من نقل مداولات المؤتمر بزعم سريتها، ونسب تلك المزاعم إلى السكرتارية التنظيمية وإلى الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة، الدكتور فولكر بيرتس، بشأن ذلك التقرير، نود توضيح الحيثيات التالية:

1. ظلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية حاضرة في تغطيتها للمؤتمر طيلة الايام الخمسة، ولم يمارس اي منع او حجر على تغطيتها الحرة والمستقلة، بما فيها النقل المباشر للمداولات على الصفحة الرسمية للمرحلة النهائية.

2. في الجلسة الصباحية ليوم الثلاثاء ١٠ يناير اكتظت منصة التقديم بعشرات ميكروفونات القنوات الفضائية لنقل ورقة الدكتور الكساندر ماير حول المعايير الدولية لعملية التفكيك، مما أدى لاستحالة ان يضع ويستخدم جهاز الحاسوب المستخدم في مداخلته.

3. تم الطلب من ممثلي القنوات بإزاحة الميكروفونات من على المنصة لتسهيل بداية الجلسة وتقديم المداخلة، وبالفعل تجاوب وتفهم معظمهم ذلك الطلب وواصل في التغطية، بينما اعترض عدد من القنوات.

4. واصلت القنوات الفضائية المحلية والعالمية في تغطية ونقل فعاليات المؤتمر طيلة الايام التالية، بما فيها الجلسة الختامية وتصريحات الآلية الثلاثية والمؤتمر الصحفي للناطق الرسمي للعملية السياسية.