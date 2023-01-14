والي الخرطوم يقوم بتفتيش المنازل المهجورة بالخرطوم ويُوجِّه أصحابها بتقنين أوضاعها وإلا سيتم التعامل معها وفقاً للقانون

الخرطوم: السوداني

قام والي الخرطوم المُكلف، أحمد عثمان حمزة، اليوم، بجولة تفتيشية للمواقع المشتبه فيها، شملت المنازل المهجورة بوسط الخرطوم المتاخمة لشارعي المك نمر والسيد عبد الرحمن وذلك في إطار حملة مكافحة المخدرات، وقال الوالي إن الوضع الراهن للمنازل المهجورة يُشكِّل مُهدِّداً أمنياً وبؤرة للجريمة والمخدرات.

وأوضح الوالي أن المنازل تقع في أفضل منطقة بالخرطوم وعلى أصحابها تقنين أوضاعها، وفي حالة إهمالها سيتم التعامل معها وفقاً للقانون.

وناشد الوالي، أصحاب المنازل المهجورة بعدم تركها لمُرتادي الإجرام، وكشف أن حكومة ولاية الخرطوم شكّلت لجنة لحصر البيوت المهجورة ومعرفة أصحابها ومعرفة الذين يسكنون بها حتى تكون مُقنّنة.