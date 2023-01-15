اللجنة المركزية للشيوعي تتعهد بإسقاط التسوية وتحدد موعد المؤتمر السابع

الخرطوم: السوداني

تعهد الحزب الشيوعي السوداني بتصعيد المواجهة لإسقاط الانقلاب والتسوية وتحقيق التغيير الجذري.

وشددت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في بيان أعقب اجتماعًا لها، على أهمية وحدة قوى الثورة الملتزمة بالتغيير الجذري في كافة أنحاء السودان.

ودان البيان التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني، وتطرق اجتماع اللجنة المركزية للأوضاع الاقتصادية والضائقة المعيشية المستفحلة بما في ذلك موازنة 2023 التي تخصص جل الإنفاق العام للقطاعين السيادي والعسكري.

كما ناقش الاجتماع قضايا داخلية وتنظيمية تشمل التحضير للمؤتمر العام السابع وحدد الموعد النهائي لانعقاده.