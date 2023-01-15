المحكمة تشطب الاتهام في مواجهة المتهمين بقتل أديبة فاروق

الخرطوم : آيات فضل

شطبت محكمة جنايات الخرطوم أمس الاتهام فى مواجهة المتهمين بقتل أديبة فاروق ؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم وأمرت المحكمة باطلاق سراحهم.

ويواجه زوج المجني عليها وأربعة من أقاربه الاتهام بمخالفة نص المادة ١٣٠ القتل العمد من القانون الجنائي والمادة ٢١ الاشتراك من ذات القانون .

وتم النطق بالحكم فى جلسة خاصة تمت بحضور هيئتي الاتهام والدفاع وعدد كبير من المواطنين.

وتعود تفاصيل القضية ببلاغ تلقته الشرطة يفيد باختفاء أديبة عقب خروجها من منزلها لشراء خبز، ليتم تحرير بلاغ تحت المادة (44) من قانون الإجراءات، وبعد يومين عثرت الشرطة على جثتها بالنيل الأبيض ليتم التعرف عليها بواسطة زوجها ومطابقة الحمض النووي مع ابنها، ومثل في القضية (5) متهمين بينهم زوجها وآخرون.