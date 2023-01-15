المك عجيب يتوعد فولكر بمصير غردون ويرحب بالمبادرة المصرية

الخرطوم: السوداني

أعلن رئيس الإدارة الأهلية بولاية الخرطوم، المك عجيب الهادي رفضهم للاتفاق الإطاري والعملية السياسية الجارية هذه الأيام في البلاد برعاية من الآلية الثلاثية المشتركة باعتباره”تدخلًا دوليًا في الشؤون الداخلية”.

وكشف عجيب لدى مخاطبته حشدًا بميدان بمحلية أم بدة، نظمته الإدارة الأهلية بولاية الخرطوم رفضًا للاتفاق الإطاري حسب(الترا سودان) عن “إعلان الخرطوم لنصرة الدين وحفظ الكرامة”، داعيًا كل المكونات القبلية والسياسية إلى الإعلان عن بداية ما سماه بـ”الحراك الثوري في كل ولايات السودان حتى تستقيم الأمور في البلاد”.

وشن المك عجيب هجومًا على ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس، مهددًا إياه بمصير “غردون” حال استمراره في أداء مهامه التي وصفها بأنها تمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية.

وقال عجيب إنهم سيخاطبون الأمين العام للأمم المتحدة لاستبدال رئيس البعثة في السودان. وتابع: “نعلن رفضنا للاتفاق الإطاري الإقصائي ونرفض تدخل السفارات في الشأن الداخلي”.

وفي الوقت ذاته رحب عجيب بالمبادرة المصرية، قائلًا إنها “لا تقصي أحدًا”. وقال عجيب في رسالة لقائد الدعم السريع: “لا تسبح عكس التيار، ولا تسبح ضد قناعاتك الشخصية، ولا ترضى الدنية في دينك؛ نحن سندك وسند البرهان إذا عزيتو الدين”، حد قوله.