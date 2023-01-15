وزارة الصحة: 8 آلاف مريض يخضعون لغسيل الكلى

الخرطوم: السوداني

كشفت وزارة الصحة في السودان عن ارتفاع عدد الأشخاص الذي يجرون غسيلا للكلى إلى 8 آلاف فرد.

وتحدث وزير الصحة المُكلف هيثم محمد إبراهيم، في مؤتمر الجمعية السودانية لطب وزراعة الكلى أمس، وقال إن هناك “8 آلاف مريض يخضعون لغسيل الكلى مجانًا، في 100 مركز مُوزعة على عدد من الولايات”.

وكشف عن عزمهم التركيز في الفترة المقبلة على زراعة الكلى ومعدلات العمليات، حيث إنه بقليل من الاهتمام الحكومي والجمعية يمكن إحداث قفزات كبيرة.

وتحدث رئيس المؤتمر أمين بانقا عن ارتفاع أعداد المصابين بأمراض الكلى من 3.500 إلى 8 آلاف مريض، خلال 20 عامًا. داعيًا إلى استبقاء الكوادر الطبية المتخصصة التي تهاجر لمجابهة المد المتزايد من أعداد المرضى.