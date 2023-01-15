طلاب جامعة السودان يعلنون عن موكب ضد زيادة الرسوم

الخرطوم: السوداني

أعلنت اللجنة التنسيقية لطلاب الهندسة بجامعة السودان في بيان أمس، عن تسيير موكب رافض لزيادة الرسوم اليوم، مؤكدة استمرار رفضها للزيادة الكبيرة التي يمكن أن تحرم عددًا من الطلاب الاستمرار في الجامعة.

ورفض الطلاب الرسوم وقاموا بالتصعيد ضد قرارات الإدارة، مما جعل إدارة الجامعة تعلق الدراسة إلى أجل غير مسمى، قبل أن تعود الخميس الماضي وتعلن عن فتح باب التسجيل والجامعة اليوم. وقال بيان اللجنة التنسيقية لطلاب الهندسة، إن عودتهم للحرم الجامعي سوف تكون بموكب حاشِد، يؤكد أن قضيتهم مستمرة، وأضافت (سوف تعقب الموكب مخاطبة مهمة، نكشف فيها جميع الملابسات، ونأخذ من الطلاب رؤيتهم لمعالجة القضايا).