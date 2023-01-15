المتحدث الرسمي:الجيوش في العالم تنظم احتفالات ترفيهية للجنود في الميدان

الخرطوم: السوداني

أصدرت القوات المسلحة توضيحًا عبر الناطق الرسمي، بخصوص مقطع فيديو جرى تداوله، يظهر إحدى المطربات وهي تغني بالزي الرسمي وسط الجنود بأغنية “دقستي ليه يا بليدة”

وقال الناطق الرسمي العميد ركن نبيل عبدالله، في بيان مقتضب: تنظم كل الجيوش في العالم احتفالات ترفيهية للجنود في الميدان منذ مئات السنين وتنفذ داخل المعسكرات والقواعد بكل انضباط، كما أن إدارات الموسيقات العسكرية بالقوات المسلحة تضم فرقًا لموسيقيين ومطربين وفنون شعبية من الجنسين شاركت وتشارك في مختلف المناسبات الوطنية والعسكرية وهذا أمر ليس بجديد ولا يستدعي التنمر غير الموضوعي، ويحمد للعديد من الفرق الفنية السودانية تنظيم قوافل فنية زارت القوات في المناطق المختلفة للتعبير عن تضامنها مع القوات خاصة في ظروف العمليات.