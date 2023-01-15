نادي المريخ ينهي تعاقده مع المحترفين ماكايا وموسيس

الخرطوم: السوداني

أنهت إدارة نادي المريخ ظهر اليوم الأحد، تعاقده مع الثنائي الأنغولي خوسيه ماكايا والنيجيري موسيس أودو وفقاً للتوصية من البرازيلي هيرون ريكاردو مدرب الفريق.

وسلم النادي الثنائي مستحقاتهما المالية حسب ما نص عليه العقد، مع توقيع مُخالصة نهائية بين اللاعبين والنادي.

وقدم ماكايا، شكره لكل منظومة المريخ على الدعم والتشجيع الذي وجده، متمنياً للمريخ الوصول إلى مراحل متقدمة من دوري أبطال أفريقيا.

وبدوره، عبّر موسيس، عن اعتزازه بالفترة التي قضاها في النادي، ووصف المريخ بالنادي الكبير، متمنياً التوفيق لزملائه اللاعبين محلياً وقارياً.