عاجل.. رئيس حزب الأمة القومي برمة ناصر: عودة د. عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة متوقعة
نقلا عن قناة (الحدث)
برمة ناصر : جهود مستمرة للاتفاق على تشكيل حكومة
* أتوقع انضمام مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم للاتفاق الإطاري في الأيام المقبلة
* اتصالات مبشرة بين مركزي الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية
* بعض القوى تحاول اختراق القوات المسلحة
* هناك قناعة لدى العسكريين بالعودة إلى ثكناتهم
* تحذير البرهان للقوى السياسية بالابتعاد عن الجيش له ما يبرره
* السودان في حاجة ماسة للتعاون بين المدنيين والعسكريين
* الدستور حدد مهام القوات المسلحة
* القوات المسلحة قومية ولا حزب لها