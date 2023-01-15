عاجل.. رئيس حزب الأمة القومي برمة ناصر: عودة د. عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة متوقعة

برمة ناصر : جهود مستمرة للاتفاق على تشكيل حكومة

* أتوقع انضمام مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم للاتفاق الإطاري في الأيام المقبلة

* اتصالات مبشرة بين مركزي الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية

* بعض القوى تحاول اختراق القوات المسلحة

* هناك قناعة لدى العسكريين بالعودة إلى ثكناتهم

* تحذير البرهان للقوى السياسية بالابتعاد عن الجيش له ما يبرره

* السودان في حاجة ماسة للتعاون بين المدنيين والعسكريين

* الدستور حدد مهام القوات المسلحة

* القوات المسلحة قومية ولا حزب لها