الجيش السوداني يدشن الزي الرسمي المُمَوَّه الجديد و(السوداني) تورد التفاصيل

الخرطوم: السوداني

دشنت القوات المسلحة السودانية، اليوم، زيها الرسمي المُمَوَّه الجديد، حيث ارتدى القائد العام، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس هئية الأركان، وكبار الضباط الزي الجديد، في فعاليات مهرجان الرماية.

وقالت مصادر (السوداني) إن تغيير الزي الرسمي للجيش يخضع لقانون لإدارة المهمات والملبوسات وفقاً لقانونها الذي يعد من أعرق القوانين في السودان، وأن التغيير يأتي ضمن ضوابط فنية عالية وخطط التطوير الحديثة والمستمرة للجيش، وتقوم بها لجان وخبراء.

الجدير بالذكر أن آخر تغيير لزي الجيش كان في العام 2016، وكان وقتها يتقلد رئاسة الأركان الفريق أول عماد عدوي.

وأوضحت مصادر (السوداني) أن الزي الجديد يخضع لضوابط صارمة، حيث يتم تصنيعه بالاسم للضباط وضباط الصف والجنود، ويتم صرفه وفقاً لإثبات الهوية والنمرة العسكرية والرتبة، منعاً للتسريب، وسيتعرض أي شخص خارج الجيش للمحاسبة والمحاكمة وفقاً للقانون في حالة ضبطه يرتدي زي الجيش.

وأكدت المصادر أنه مؤخراً تم ضبط عدد من الأفراد والجهات تقوم بارتداء زي الجيش، وانتحال الشخصية للقيام بأفعال خارج نطاق القانون.