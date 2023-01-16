البرهان لـ(السفارات): هناك خطوط حمراء غير مسموح بتخطيها

الدمازين: السوداني

ليست شيمنا

نفى رئيس مجلس السيادة ، عبد الفتاح البرهان، أمس، إرسال الجيش السوداني مقاتلين لبعض دول الجوار بغرض زعزعة استقرارها. وقال البرهان لدى مُخاطبته مهرجان الرماية (56) بمدينة الدمازين، أمس: “نعمل للمحافظة على أمن واستقرار جيراننا، والسودان لم يقم في أحد الأيام بتجنيد مرتزقة للقتال في دولة أخرى، نحن جيش محترف وملتزم بالنظم والقوانين، ولا ينبغي لأحد التفكير بأننا أرسلنا أشخاصاً لدولة ثانية ليحاربوا هذه ليست شيمنا”.

لا حديث في الجيش

وحذر عبد الفتاح البرهان السياسيين من الحديث في شؤون الجيش، ودعاهم للعمل على إصلاح أحزابهم. وقال: “نحذر السياسيين من الحديث في شؤون الجيش، وعليهم العمل على إصلاح أحزابهم”. وتابع: “نريد قوات مسلحة خالية من الإخوان المسلمين واليساريين، وداعمة للتحول الديمقراطي”، موضحاً أن “القوات المسلحة ستظل حارسة للبلاد وموحدة من أجل توحيد السودان”، مؤكداً أن “القوات المسلحة ستظل تدعم التوجه الديمقراطي”.

الاتفاق الإطاري

وأكد البرهان أن الاتفاق الإطاري سيخرج البلاد من أزمتها ويلم شمل السودانيين، وأضاف: ” شعبنا عانى سنوات طويلة ولا سبيل سوى أن نلبي ما يحقق طموحاتهم ورغباتهم”، نافياً ممارسة جهات خارجية ضغوطاً عليهم من أجل التوقيع على الاتفاق الإطاري.

خطوط حمراء

ووجه البرهان، تحذيرات إلى السفارات والجهات الأجنبية في السودان، وقال: “لن تملي علينا أي جهة ما أو سفارة ما ينبغي علينا القيام به، وهنالك خطوط حمراء غير مسموح بتخطيها”.