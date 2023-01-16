النائب العام يحل نيابة تفكيك التمكين برئاسة ماهر سعيد

الخرطوم: السوداني

قالت مصادر مطلعة لـ“سودان تربيون”، أمس، إن النائب العام أصدر رسمياً قراراً بحل نيابة تفكيك التمكين. وبحسب المصادر فإن النائب العام، خليفة أحمد خليفة، سيعلن رسمياً اليوم الاثنين حل نيابة تفكيك التمكين؛ مما يعني إنهاء تكليف كل أعضاء النيابة بمن فيهم ماهر سعيد.

ورجحت المصادر أن يكون القرار ذا صلة بالحاجة لخلق أجواء من الثقة بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين الجيش وقوى سياسية، اتفقت على إخضاع تفكيك تمكين نظام البشير لمزيد من النقاش ضمن أربع قضايا أخرى تمهيداً لتوقيع اتفاق نهائي خلال أسابيع.