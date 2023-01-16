الشرطة تحبط إدخال مخدرات للسودان بعد تبادل نيران مع المهربين

القضارف: السوداني

أحبطت قوات الشرطة دخول كميات من مخدرات الشاشمندي إلى السودان عبر الحدود الشرقية، كما تبادلت إطلاق النيران مع المهربين الذين لاذوا بالفرار.

وقال مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء مدثر حسب الرسول، لـ “سودان تربيون”، أمس؛ إن “الشرطة الأمنية بالولاية وبالتعاون مع شرطتي محليتي القريشة والقلابات الشرقية، أحبطتا دخول (37) جوالاً من مخدرات الشاشمندي الإثيوبية”، مشيراً إلى أن الشحنة التي ضُبطت في الشريط الحدودي شرقي السودان، كانت في طريقها إلى العاصمة الخرطوم، وهي محمولة على 6 رؤوس من الإبل بحوزة (5) متهمين.

وأفاد حسب الرسول إن العصابة تبادلت إطلاق النار مع الشرطة الأمنية، مما استدعى إرسال تعزيزات شرطية أخرى من شرطة القريشة ودوكة. وقال إن الشرطة تُلاحق الجُناة الذين فروا تاركين المخدرات، كما جرى تدوين دعاوى جنائية بمركز شرطة دوكة بعد أن تم حجز المعروضات.