إسرائيل تسمح بكشف هوية “ماعوز” مهندس التطبيع مع السودان

الخرطوم: السوداني

قالت وسائل إعلام عبرية حسب (الترا سودان)، إن السلطات الإسرائيلية سمحت بالكشف عن هوية “ماعوز”، الشخصية الغامضة التي كان لها دور مهم في تطبيع السودان مع إسرائيل، ضمن ملفات أخرى – بحسب تقارير إعلامية.

وأوضح الصحفي بموقع “أكسيوس” الإخباري، باراك رافيد، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد قرر تعيين رونين ليفي الشهير بـ”ماعوز” في منصب المدير العام لوزارة الخارجية. ونشرت الصحف العبرية صورة “ماعوز” للمرة الأولى مقترنة باسمه، حيث كانت شخصيته محاطة بالسرية قبلها، وكانت تقارير تحدثت عن أن ماعوز زار السودان في نوفمبر 2020 ضمن وفد إسرائيلي، ولكن طمست ملامحه في الصور التي سربها الإعلام العبري من الزيارة حينها.

ويعد ليفي ذراع نتنياهو اليمنى في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وساهم من خلف الكواليس في تطبيع السودان وتشاد مع إسرائيل، حيث رتب المحادثات مع تشاد التي تلتها زيارة نتنياهو لإنجمينا، ولقاء البرهان السري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في عنتيبي اليوغندية الذي ابتدر مسار التطبيع السوداني مع إسرائيل – بحسب رافيد.