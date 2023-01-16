تظاهرات في حلفا الجديدة احتجاجاً على الفساد بملف الأراضي

الخرطوم: السوداني

نظم مواطنو محلية حلفا الجديدة، احتجاجات سلمية، ضد ما يرونه “عمليات الفساد الواسعة في ملفات الأراضى بالمحلية”.

ويشكو الأهالي من عمليات فساد، وتعديات طالت الأراضي التابعة للمرافق الحكومية، والخدمية، والميادين.

وجاب الموكب الشوارع الرئيسة لمدينة حلفا والسوق الكبير وصولاً إلى رئاسة المحلية، حيث جرى تسليم مذكرة لوالي كسلا، عن طريق المدير التنفيذي للمحلية.

ورصدت المذكرة التعديات الممارسة من قبل سلطات الولاية ممثلة في وزير البنى التحتية المكلف، ومدير مكتب المساحة بحلفا على الأراضي التاريخية الخاصة بالمهجرين، والتصرف فيها دون مراعاة للأعراف والقوانين.