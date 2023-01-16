تعاون بين الدعم السريع والهجرة الدولية والصليب الأحمر في مكافحة الاتجار بالبشر

الخرطوم: السوداني

أكّد المدير التنفيذي لوحدة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بقوات الدعم السريع، د.حسيب جوناثان كوكو، في تصريح صحفي عقب لقائه مستشارة الهجرة الدولية، لولي سالومي، ومسؤولة الحماية الدولية، باللجنة الدولية للصليب الأحمر، لينورو كريسوستومو، أمس، أن الاجتماع تطرق إلى جهود قوات الدعم السريع، في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب التحديات والشواغل التي تواجه القوات أثناء أداء واجباتها. موضحاً أن الجهود تجيئ في إطار مسؤولية القوات بمهمة مراقبة حدود البلاد البرية مع دول الجوار، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب الاتجار بالبشر، والجرائم العابرة للحدود وفق المرسوم الدستوري رقم (32) وقانون قوات الدعم السريع تعديل 2019م، إلى جانب القرارات الخاصة بتكليف القوات، لحماية الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية مؤكداً بأن هذه الجهود جعلت الاتحاد الأفريقي، يختار السودان مركزاً دائماً لمركز العمليات القاري لمحاربة الهجرة غير الشرعية، بفضل جهود قوات الدعم السريع والأجهزة النظامية الأخرى.