السعودية تمنح السودان مساعدات طبية عبر مركز الملك سلمان

الخرطوم: السوداني

سلمت المملكة العربية السعودية، اليوم، مساعدات طبية للسودان، عبارة عن أجهزة تنفس لعدد من المستشفيات في الخرطوم، في إطار برنامج مساعدات طبية يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأنشطة الإنسانية، مؤلف من عشر مراحل لتزويد مستشفيات في الولايات السودانية بأجهزة تنفس صناعي.

وقال سعادة سفير خادم الحرمين بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، إنّ المشروع امتداد لمشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم النظام الصحي في السودان، للإسهام في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكداً استمرار مشروعات المركز في مختلف الجوانب الإغاثية والتنموية، والتوسع في المشاريع الصحية كأولوية بعد تحديد الاحتياجات.

وأعرب وزير الصحة المكلف، عن شكره وتقديره للمملكة ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة على دعمها الكبير للقطاع الصحي في السودان، واستجابتها العاجلة والفعالة لكل الطوارئ الصحية من خلال تقديمها المساعدات الطبية والوقائية، مؤكداً حرصه على مزيد من التنسيق ومعالجة بعض التفاصيل الإدارية لتسهيل التعاون مع مركز الملك سلمان، بالإضافة إلى تجهيز وصياغة المشاريع ذات الأولوية.

يذكر أن تدشين تسليم المساعدات الطبية، حضره وزير الصحة المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، والسفير السعودي بالخرطوم، وممثل لوزارة الخارجية وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة وممثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك بمباني وزارة الصحة الاتحادية.