الفريق أول حميدتي يلتقي رئيس المخابرات التركية

الخرطوم: السوداني

استقبل نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بمكتبه اليوم، رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، بحضور مدير المخابرات العامة، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة، عن ترحيبه بزيارة رئيس المخابرات التركية، مؤكداً على عُمق العلاقات التاريخية بين السودان وتركيا، وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المُشتركة بين شعبي البلدين، وقال إن العلاقات مع تركيا استراتيجية وأزلية، وإنّ السودان يوليها اهتماماً خاصاً، داعياً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد رئيس المخابرات التركية، اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها بالسودان في المجالات كافة، مُعلناً دعم تركيا للاتفاق الإطاري، والجهود التي تُحقِّق الاستقرار في السودان كافة، مؤكداً استعداد بلاده لمساعدة السودان، بما يحقق الاستقرار في البلاد.