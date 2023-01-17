نبيل أديب: لا يجوز منح اللجان السياسية أي سلطات تنفيذية أو قضائية

الخرطوم: وجدان طلحة

قال رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، نبيل أديب، إن توصيات مؤتمر إزالة التمكين بها انتهاك لاستقلال القضاء، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في القرارات القضائية .

وأوضح نبيل لـ(السوداني) أنه لا يجوز منح اللجان السياسية أي سلطات تنفيذية أو قضائية؛ لأنها خارج أجهزة الدولة، أما كونها لجنة تتخذ قرارات شبه قضائية فهذا يعني أنها لجنة إدارية تنفيذية، مشيراً إلى أن التوصية أن لا تخضع قراراتها لمراقبة السلطة القضائية هو قول مخالف لأبجديات الدستور، وحتى لو نص القانون على عدم جواز استئناف قراراتها للقضاء، فإن هذا لا يمنع القضاء الإداري من التصدي لها، إذا شابها عيب من عيوب من افتقاد السلطة أو تجاوزها أو مخالفة القانون، لافتاً إلى أن هذه من أبجديات المبادي القانونية .

وقال إذا كان يجب النظر إلى القرار نفسه، فإذا ألغي قرار لجنة التمكين لافتقاده الحيثيات أو لعدم إتاحته الحق في الدفاع، فإن من الممكن إعادة فحص هذه القرارات بإزالة العيوب التي لحقتها ثم إصدار قرار جديد ، أما إذا كان إلغاء قرارات القضائية متصلة بموضوع القرار نفسه، فهذا لا يجوز إعادة النظر فيه.