الجمعية السودانية لطب وزراعة الكلى تنتخب “بانقا” رئيساً لها

الخرطوم: السوداني

انتخبت الجمعية السودانية لطب وزراعة الكلى الدكتور أمين بانقا رئيساً لها، في مؤتمرها الثامن بفندق السلام روتانا، بحضور وزير الصحة الاتحادي. وشهد المؤتمر تكريم البروفيسور عمر عبود، وهو من الرعيل الأول في تخصص الكلى في السودان ومؤسس مركز الخرطوم للغسيل وزراعة الكلى، وكذلك من مؤسسي الجمعيات السودانية والأفريقية والعربية في طب الكلى، وأحد خبراء الجمعية العالمية لطب الكلى.

وقال رئيس الجمعية، الدكتور بانقا، في تصريح لـ”الترا سودان” إن المؤتمرات العامة للجمعية وأنشطتها لم تتوقف، لكن تأجل عقد المؤتمر العام في 2020 بسبب الأوضاع السياسية والتحديات الاقتصادية – وفقًا لبانقا. وتابع الدكتور بانقا: “قبل عشرات السنين دفعت الجمعية الحكومة إلى تطبيق مجانية الغسيل للمواطنين السودانيين، وبدأت بمركزين فقط في الخرطوم ثم انتشر الغسيل المجاني ليعم أكثر من (100) مركز يقدم خدمة الغسيل المجاني لأكثر من ثمانية آلاف مريض”.

وأبان الدكتور بانقا أن الجمعية دفعت الحكومة إلى تطبيق مجانية عمليات زراعة الكلى للسودانيين التي قال إنها بلغت المئات من عمليات الزراعة، وأيضًا مجانية العلاج للزارعين مدى الحياة، وأصبحت أدوية الزراعة المهمة توزع مجانًا على المرضى – بحسب بانقا.