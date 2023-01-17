“مجلس البجا” بقيادة ترك يهدد بإغلاق الشرق من جديد

الخرطوم: السوداني

هدّد المجلس الأعلى لنظارات “البجا” والعموديات المستقلة، برئاسة الناظر محمد الأمين ترك – بإغلاق شرق السودان من جديد حال واصلت قوى الاتفاق الإطاري في خطتها لعقد ورش بخصوص شرق السودان بمعزل عمن سمَّاهم المجلس “أصحاب المصلحة الحقيقية”.

وقال المجلس الأعلى لنظارات “البجا” في بيان صادر عن الأمين العام للمجلس، طه فكي شيخ طه – إن الإصرار على تجاوز مطالب أهل إقليم شرق السودان بفرض “وصاية جديدة” عبر الاتفاق الإطاري “لن يمر”، وعدّه “هدراً للاستقرار النسبي الذي يسود الإقليم”.

وحذّر طه في بيانه من تعنّت قوى الاتفاق الإطاري وإصرارها على عقد هذه الورش وتجاهل نداءات أهل الشرق، قائلًا إن ذلك سيضطرهم إلى “إغلاق الإقليم”.

وأوضح طه أن أهل شرق السودان ظلوا في “حراك دائم”، مطالبين بحل قضية الشرق وفقًا لمخرجات “مؤتمر سنكات المصيري” – على حد قوله. وتابع: “أوضحنا في أكثر من لقاء أن لشرق السودان قضية في حاجة إلى تخصيص منبر تفاوضي لا يستثني أحد”، لافتًا إلى أن تنزيل ما سمَّاها “الأفكار المركزية” ظل يفاقم أزمة شرق السودان.