السودان يوقع على اتفاقية ترتيبات موسم حج 1444هـ مع السعودية

الخرطوم: السوداني

وقع وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، خلال استقباله وفد السودان على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “أكسبو 2023” – على اتفاقية ترتيبات موسم حج 1444هـ مع الوفد السوداني، ضمن عدد من الاتفاقيات مع الدول.

وتأتي الاتفاقيات ضمن “الإجراءات التطويرية” التي تقدمها المملكة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن في الحج والعمرة والزيارة – وفقًا لوكالة السودان للأنباء.

وتتضمن الاتفاقية الحصة المخصصة ومنافذ القدوم والمغادرة ووسائلها وكذلك التعليمات التنظيمية التي تعزز سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم من لحظة الاستعداد لرحلة العمر وحتى مغادرة المملكة العربية السعودية. ويُعد “إكسبو الحج 2023” أكبر تجمع وفعالية متعلقة بالحج والعمرة، فقد جمع أكثر من (57) دولة وأكثر من (70) متحدثاً وخبيراً، بمشاركة (200) شركة متخصصة في قطاع الحج والعمرة، وحضور أكثر من (60) ألف زائر للمعرض – وفقًا لوكالة السودان للأنباء.