وزارة الصحة: (42.3%) نسبة الوفيات بسبب الهزال الغذائي بالجزيرة

الخرطوم: السوداني

كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة، عن تردد أكثر من مليون ونصف المليون مريض على مشافي الولاية خلال العام الماضي 2022.

وقال وزير الصحة المكلف، أسامة عبد الرحمن، إن العام 2022 شهد تردد أكثر من (1.6) مليون مريض على المستشفيات بالولاية، مشيراً إلى أن الإصابة بمرض الملاريا جاءت بنسبة (38%)، ونوه إلى أن الهزال الغذائي كان من أكثر الأمراض المسببة للوفاة بنسبة وصلت إلى (42.3%). وقال الوزير لـ(سونا)، إن مؤشرات اكتشاف مرض الدرن بلغت (69%)، بينما معدل علاج المرض بلغت (93%).

كما أكد فحص (7.254) حالة اشتباه للأيدز، منها (1.6%) إصابة، كذلك شكلت الإصابة بالبلهارسيا (3.5%). وأعلن الوزير عن توطين (33) تخصصاً دقيقاً، وأثنى على تغطية أكثر من (79%) من سكان الولاية بخدمات التأمين الصحي، وانتشاره في (56%) من الخارطة الصحية.

واعتبر أن توفر خدمات التأمين الصحي بالمؤسسات والنظام الإحصائي من نقاط القوة.

كما وصف ضعف الميزانيات وعدم وجود ميزانيات منفصلة للشؤون الصحية بالمحليات، وهجرة الكوادر الصحية، وعدم الالتزام بالبرتكولات العلاجية، وتدهور البنيات التحتية للمؤسسات الصحية أبرز التحديات التي تواجه النظام الصحي.

وطالب الوزير بتوفير التمويل والتوسع في الهيكل الوظيفي، وتدريب الأطر والكوادر، والتزام التأمين الصحي بسداد المطالبات.